شريهان تنعى الفنان يوسف شعبان .. شاهد

نعت النجمة شريهان، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد متأثرًا بكورونا.





ونشرت شريهان صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"‏" إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".. ‎#البقاء_لله في فنان مصري قدير، في سلام الله ورحمته إن شاء الله تعالى ‎#يوسف_شعبان لاحول ولاقوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون.".





رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.









يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.



