أمريكا: ملتزمون بمساعدة السعودية في مواجهة الحوثيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها ملتزمة بمساعدة المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.





وأضافت الوزارة في بيان لها: "نؤكد التزامنا بشراكتنا الاستراتيجية مع السعودية، وندعو الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات المشينة".





وتابعت: "هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره، وعلى الحوثيين الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن".





وفي مساء السبت وصباح الأحد، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان وخميس مشيط.



