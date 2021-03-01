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فن

بكلمات مؤثرة سيد رجب ينعي أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:13 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

نعى  الفنان سيد رجب، الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء  امس غن عمر يناهز ال 70 عاما.

‬‏‪ونشر سيد رجب عبر حسابه بـ إنستجرام ‏صورة له مع الفنانة الراحلة وعلق عليها قائلا " " البقاء لله الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

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