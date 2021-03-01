استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

تستمر اليوم الاثنين، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، والتي تجرى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تحت شعار: "معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال".





وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الحملة تستهدف 54 ألفًا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء فى المرحلة العمرية من سن يوم وحتى ٥ سنوات ، وأضاف المحافظ، أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بالتجمعات والمناطق والأحياء.





وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن التطعيم مجاني ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.





وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء على موافقة المديرية على تسهيل مهمة الطواقم الطبية للحملة بتخصيص 7 مساجد كبرى بمدينة العريش تنطلق من أمامها الحملة وتمارس مهمتها أمامها، وهى مساجد: الرفاعى، القرماني، أبو فراس، النصر، الفتاح "تحفيظ القرآن سابقًا"، عمرو بن العاص، والزهور.





وأكد الدكتور حسام حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي أنه سيتم تنفيذ خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة ايجابيا في إنجاح الحملة، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم، مشيرا إلى قيام المثقفين الصحيين بزيارات لعدد من الجهات لتعريفهم بمواعيد وأماكن تنفيذ الحملة وتوزيع المنشورات الخاصة بها.. إلى جانب التعاون المشترك مع بعض الجهات لدعوة وحث المواطنين على المشاركة الايجابية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلى.





وأشار الدكتور حسام حمدي إلى أنه تم عمل لقاءات مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ الحملة ،وتجهيز وإعداد الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية للتطعيمات، حيث يتم تنفيذ الحملة خلال الفترة من الأحد المقبل ولمدة 4 أيام حتى الثالث من مارس المقبل في جميع المستشفيات بمشاركة جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وذلك بهدف تطعيم الأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى 5 سنوات من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.





كما أكد الدكتور رمضان توفيق اسحاق مدير عام الطب الوقائى على استعداد الادارة وطواقم العمل وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائى بالمديرية والوزارة.





وأوضح مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، أن الحملة تستهدف 55899 ألف طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات،وان الفرق العاملة بالحملة 425 فريقا.

اقرأ أيضا:

طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء

