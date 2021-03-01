رئيس تحرير صدى البلد يشارك في مائدة مستديرة عن «ميثاق شرف للإعلام الرقمي» بمؤتمر «إعلام القاهرة»

تستضيف كلية الإعلام بجامعة القاهرة مائدة مستديرة بعنوان "نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها الدولي السادس والعشرين، يومي 24 و25 مارس المقبل.





تناقش المائدة الممارسات الأخلاقية للإعلام الرقمي في محاولة لوضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام الرقمية. تدير الجلسة الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بالكلية، ويقررها الكاتب الصحفي خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي.





يشارك في المائدة نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وهم: أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، و محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، محمد الباز رئيس تحرير الدستور، عبد اللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، جمال الشناوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، خالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال، أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وجدي زين الدين رئيس تحرير بوابة الوفد، عصام كامل رئيس تحرير موقع فيتو، علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة ٢٤، منال لاشين رئيس تحرير الفجر، أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ، هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدا، محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، بالإضافة إلى مشاركة بعض أساتذة كلية الإعلام في تخصصات مختلفة، يتقدمهم الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بالكلية، والدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة بالكلية، والدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة بالكلية، والدكتور عثمان فكري، مدرس الصحافة بالكلية.





يذكر أن المؤتمر العلمي السادس والعشرين لكلية الإعلام يعقد يومي 24-25 من مارس المقبل تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة" برعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويشارك به عدد من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقاته النقاشية والعلمية عدد من كبار الإعلاميين وعدد من أساتذة وخبراء الإعلام العرب والأجانب.