حدث ليلا.. انخفاض جديد في أعداد كورونا بمصر.. الموت يفجع أسرة عزت أبو عوف.. تطورات التجديد مع فرجاني ساسي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى اليوم.