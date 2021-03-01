ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية تعلن خبرا سارا بشأن مراكز لقاح كورونا في بعض المدن

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:36 ص
الصحة السعودية تعلن
الصحة السعودية تعلن خبرا سارا بشأن لقاح كورونا في بعض محافظا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تدشين عدة مراكز جديدة للقاح "كوفيد - 19" في بعض مدن المملكة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أطلقت صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد - 19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف, ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب ومستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام ، و4 مراكز في محافظات الشمال, ومستشفى الخرمة, ومستشفى تربة, ومستشفى رنية, ومستشفى الموية ، بالإضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

كما دُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، وبدأ باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي" ووصلت لهم رسائل بالمواعيد.

ويقدم المركز جميع الخدمات الأساسية لاستقبال المستفيدين من خلال محطات التطعيم - التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة - وتتكون من الاستقبال وموقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و عيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح.

ويعمل المركز على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إفراج من العزل.. الصحة السعودية تزف بشرى لمتلقي لقاح كورونا

وزير الصحة السعودي: لقاح كورونا سيتوافر في كل مناطق المملكة خلال 3 أسابيع

شاهد.. أمير سعودي جديد يتلقى لقاح كورونا

الجرعة بـ5.25 دولار .. السعودية تحصل على أول شحنة من لقاح أسترازينيكا خلال أسبوع

السعودية.. صحة مكة تعلن خبرا سعيدا بشأن لقاح كورونا

قرار مهم من الصحة السعودية بشأن مواعيد تلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

الأهلي يعود للتدريبات دون راحة استعدادًا لفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر المواطنين: هذا الفعل فيه مخاطرة كبيرة الآن

بسعر 999 ألف جنيه.. أرخص سيارة جاجوار في مصر |صور

متى تصلي صلاة العشاء قضاء ؟.. 13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

ضبط شخص وفتاة بعد انتشار فيديو يتناولان فيه المخدرات ويمارسان الأعمال المنافية للآداب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو