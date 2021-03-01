الصحة السعودية تعلن خبرا سارا بشأن مراكز لقاح كورونا في بعض المدن

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تدشين عدة مراكز جديدة للقاح "كوفيد - 19" في بعض مدن المملكة.





ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أطلقت صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد - 19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.





وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف, ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب ومستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام ، و4 مراكز في محافظات الشمال, ومستشفى الخرمة, ومستشفى تربة, ومستشفى رنية, ومستشفى الموية ، بالإضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.





كما دُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، وبدأ باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي" ووصلت لهم رسائل بالمواعيد.





ويقدم المركز جميع الخدمات الأساسية لاستقبال المستفيدين من خلال محطات التطعيم - التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة - وتتكون من الاستقبال وموقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و عيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح.



