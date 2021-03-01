بالأسماء.. إصابة 15 عاملة بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيبت 15 عاملة فى أحد المصانع العاملة فى المنطقة الصناعية ببياض العرب،أثناء ذهابهن الى المصنع إثر إنقلاب ميكروباص أمام قرية " الدوية " أمام مدخل الدويه التابعة لمركز بنى سويف . وقامت سيارات الإسعاف بنقلهن إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.
وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،إن مستشفى الجامعى رفعت حالة الاستعداد القصوى واستدعت أطباء العظام وممرضات لاجراء الاسعافات الاولية للمصابين وتراوحت الإصابات ما بين كسور فى القدمين وجروح وكدمات .
وكان اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف ، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص قادمة من موقف بنى سويف العمومى وبسبب السرعة امام قرية الدوية انقلبت سيارة الميكروباص قبل وصولها الى مدخل كوبرى بنى سويف وتبين أن الميكروباص كان بداخله 15 من العاملات بأحد المصانع العاملة بمنطقة بياض العرب الصناعية وتبين أن المصابات هن: رشا سلامة إسماعيل ٤٠ سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني و سحر عماد محمد ٢٦ سنة مصابة كسر بالزراع اليمني وهاجر محمد جمال ٢٧ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج و سناء علي حسن ٣٠ سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه وفتحيه أحمد محمد ٢٨ سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني ورجاء فتحي سيد ٢٦ سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه و بطه محمد كمال ٢٠ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وفاتن محمد جمال ٢٦ سنة مصابة كسر بالقدم اليمني وطفل عامان مجهول الاسم و جهاد عبيد جابر٢٨ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه و دينا عصام محمد ٢٠ سنة اشتباه مابعد الارتجاج و كسر بالقدمين وجهاد ناصر عبدالرحمن ٢٠ سنة كسر بالقدم اليمني واماني عيد عباس ٢٨ سنة كسر بالساعد الايسر و ساره عادل طه ٢٤ سنة مصابة بخلع بالكتف اليمني وكدمات متفرقه