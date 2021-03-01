بالأسماء.. إصابة 15 عاملة بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيبت 15 عاملة فى أحد المصانع العاملة فى المنطقة الصناعية ببياض العرب،أثناء ذهابهن الى المصنع إثر إنقلاب ميكروباص أمام قرية " الدوية " أمام مدخل الدويه التابعة لمركز بنى سويف . وقامت سيارات الإسعاف بنقلهن إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.





وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،إن مستشفى الجامعى رفعت حالة الاستعداد القصوى واستدعت أطباء العظام وممرضات لاجراء الاسعافات الاولية للمصابين وتراوحت الإصابات ما بين كسور فى القدمين وجروح وكدمات .



