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أخبار العالم

الكرملين ردا على تصريحات بايدن: انضمام القرم لروسيا كان قانونيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:42 م
صدى البلد
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أ ش أ
عتبر المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن عملية انضمام شبه جزيرة القرم إلى وسيا تمت بشكل قانوني تماما. 
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم /الاثنين/ - تعليقا على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن تعترف أبدًا بضم شبه جزيرة القرم لروسيا- :"يقول الرئيس الأمريكي أنه من المستحيل الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم، ولكن لا أحد يتحدث عن ضم شبه جزيرة القرم".
وأضاف:" لم يكن هناك ضم لشبه جزيرة القرم، لقد كانت هناك عملية إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وبما يتفق تماما مع جميع قواعد القانون الدولي".
وتابع بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للتعاون مع واشنطن في مثل هذا الموضوع:" أن الرئيس الأميركي لم يطرح مسألة القرم خلال محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس فلاديمير بوتين ولم يتم ربط هذه القضية بالعلاقات بين البلدين".
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