حالة واحدة يجوز فيها للمرأة الوضوء بالمانيكير.. أمين الفتوى يكشف عنها

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال مضمونه: "متى يمكن للمرأة استعمال طلاء الأظافر "المانيكير" دون أن يؤثر في صحة الوضوء؟".. إن الجواب يتلخص فى أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يغسلوا أيديهم إلى المرافق عند الوضوء "يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق..." فغسل الأيدى ركن من أركان الوضوء.
وأضاف "ممدوح": أن غسل الأيدى يستدعى أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، فلو أن هناك شيئا على اليد يمنع من وصول الماء -وهذا ما يحدث عند وضع المانيكير- سيكون الغسل ناقصا والوضوء فيه إشكال فى تمامه، وبالتالى يؤثر أيضا على صحة الصلاة.
وأوضح "ممدوح" أن هناك شيئا الآن مع التقدم العلمى فى مثل هذه المواد التجميلية يُمكِّن المرأة من استعمال هذه الزينة دون أن تؤثر على صحة أظافرها أو عبادتها، وهو نوع جديد من أنواع "المانيكير" يسمح بنفوذ الماء.
اقرأ أيضا:
هل طلاء الأظافر حرام ؟.. الإفتاء تجيب
وتابع "ممدوح" أن الشركات التجميلية ابتكرت نوعا من طلاء الأظافر يسمح بنفوذ الهواء والماء، فتجد مكتوبا على عبوة المانيكير عبارة "Breathable" أى قابل للتنفس، فعند عمل اختبار له على منديل ورقي تجد أنه سمح بمرور الماء للناحية الأخرى، وإذا كان عازلا للماء لا يبتل المنديل من الناحية الأخرى.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تلجأ المرأة لهذا النوع من الطلاء الذى يسمح بنفوذ الماء فتجمع بين الزينة المباحة وصحة العبادة، ويجب التأكد من دقة معلومات هذه المنتجات بعمل اختبار نفوذ الماء من خلالها قبل استخدامها.
وأكد "ممدوح" إذا توضأت المرأة ووضعت طلاء لا يسمح بمرور الماء على أظافرها وأرادت أن تصلى به فهذا لا يؤثر فى صحة الصلاة، إنما يؤثر على صحة الوضوء إذا انتقض وأرادت أن تتوضأ وما زال الطلاء على أظافرها، فلابد من إزالته أولا ثم الوضوء.
وأضاف "ممدوح": أن غسل الأيدى يستدعى أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، فلو أن هناك شيئا على اليد يمنع من وصول الماء -وهذا ما يحدث عند وضع المانيكير- سيكون الغسل ناقصا والوضوء فيه إشكال فى تمامه، وبالتالى يؤثر أيضا على صحة الصلاة.
وأوضح "ممدوح" أن هناك شيئا الآن مع التقدم العلمى فى مثل هذه المواد التجميلية يُمكِّن المرأة من استعمال هذه الزينة دون أن تؤثر على صحة أظافرها أو عبادتها، وهو نوع جديد من أنواع "المانيكير" يسمح بنفوذ الماء.
اقرأ أيضا:
هل طلاء الأظافر حرام ؟.. الإفتاء تجيب
وتابع "ممدوح" أن الشركات التجميلية ابتكرت نوعا من طلاء الأظافر يسمح بنفوذ الهواء والماء، فتجد مكتوبا على عبوة المانيكير عبارة "Breathable" أى قابل للتنفس، فعند عمل اختبار له على منديل ورقي تجد أنه سمح بمرور الماء للناحية الأخرى، وإذا كان عازلا للماء لا يبتل المنديل من الناحية الأخرى.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تلجأ المرأة لهذا النوع من الطلاء الذى يسمح بنفوذ الماء فتجمع بين الزينة المباحة وصحة العبادة، ويجب التأكد من دقة معلومات هذه المنتجات بعمل اختبار نفوذ الماء من خلالها قبل استخدامها.
وأكد "ممدوح" إذا توضأت المرأة ووضعت طلاء لا يسمح بمرور الماء على أظافرها وأرادت أن تصلى به فهذا لا يؤثر فى صحة الصلاة، إنما يؤثر على صحة الوضوء إذا انتقض وأرادت أن تتوضأ وما زال الطلاء على أظافرها، فلابد من إزالته أولا ثم الوضوء.