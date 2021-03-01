لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكليتي طب الأسنان والصيدلة

تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، أعمال الامتحانات بكلية طب الأسنان والصيدلة .









وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ‏ورئيس اللجنة الاحترازية العليا بالجامعة ،أنه تم تخصيص مداخل بالكليات لتسهيل عملية دخول الطلاب مع مراعاة توفير الكشف الحرارى والتباعد الاجتماعي، ووضع علامات إرشادية لتوجيههم لأماكن الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامة، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





وأشارت ‏الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة،إلى أن امتحانات اليوم أجريت لطلاب برنامح ‏بكالوريوس الصيدلة البالغ عددهم 850 طالبا وطالبة فى مقرر "الكيمياء الصيدلية"، ‏وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية لنحو 300 طالب وطالبة مقرر "كيمياء عضوية" فترة صباحية ، ومقرر صيدلة إشعاعية "فترة مسائية".





وأضافت أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني يوميًا، وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، ومراعاة المسافات الآمنة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.





وأوضح الدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، أن الامتحانات العملية اليوم أجريت لطلاب البرنامح الدولى البالغ عددهم 110 طلاب، تم توزيعهم على 9 لجان، وشملت مواد علاج الجذور، وإستعاضة صناعية، وجراحة الفم، والعلاج التحفظى وباثولوجيا الفم.



