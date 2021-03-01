انهيار شقيقة أحلام الجريتلى من البكاء أثناء تشييع جثمانها.. صور

وشهدت جنازة أحلام الجريتلي، غياب تام للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يواري جسدها التراب.









وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، أمس عن عمر ناهز الـ 70 عامًا،









وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".





أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".