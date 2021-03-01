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فن

انهيار شقيقة أحلام الجريتلى من البكاء أثناء تشييع جثمانها.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:37 م
جنازة احلام الجريتلى
جنازة احلام الجريتلى
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أحمد إبراهيم
دخلت شقيقة الفنانة الراحل احلام الجريتلى فى نوبة من البكاء الشديد اثناء تشييع جثمان الفنانة الراحلة الى مثواها الاخير وذلك من مسجد القبة الفيداوية بمنطقة العباسية، عقب صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليها، بحضور عدد من الأهل والأقارب. 

وشهدت جنازة أحلام الجريتلي، غياب تام للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يواري جسدها التراب. 


وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، أمس عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، 


وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".
انهيار شقيقة أحلام الجريتلى من البكاء أثناء تشييع جثمانها.. صور
انهيار شقيقة أحلام الجريتلى من البكاء أثناء تشييع جثمانها.. صور
انهيار شقيقة أحلام الجريتلى من البكاء أثناء تشييع جثمانها.. صور
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