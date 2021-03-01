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رياضة

إنبي يهزم الاتحاد السكندري 1- صفر ويصعد للمربع الذهبي

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:02 م
رامي صبري
رامي صبري
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حسام الحارتي
انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري وإنبي بتقدم الآخير بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري. 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري من أجل إحراز هدف التقدم وتمكن لاعبو إنبي من إحرز الهدف الأول في الدقيقة ١٢ من خلال ركلة جزاء عن طريق رامي صبري.

وحاول لاعبو الاتحاد السكندري إحراز هدف التعادل طول أحداث الشوط الثاني من المباراة ولكن تمكن لاعبو إنبي من الحفاظ علي شباكهم. 

وتواجد إنبي في المربع الذهبي برصيد ٢٢ نقطة بينما تواحد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة. 

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:محمد صبحي
خط الدفاع:داميون لوي،صبري رحيل،عبالغني محمد
خط الوسط:خالد الغندور،فوزي الحناوي،مانجا،مروان عطية،عمار حمدي
الهجوم:سيسيه،اوكوي

علي دكة البدلاء:عمرو خليل،مروان النجار،هشام صلاح،حسام عاشور،كريم يحيي،عبدالسميع،احمد حجي،احمد راشد،الصباحي.
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