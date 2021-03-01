دعا للتعاون مع المجتمع المدني.. القومى للمرأة يناقش قضية التمكين الاقتصادي والشمول المالي

عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية ، وذلك بحضور عددًا من عضوات وأعضاء المنتدى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





تناول الاجتماع مناقشة قضيه التمكين الإقتصادي والشمول المالي للمرأة بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة، وقضية السكان والتنمية.





واعرب الدكتور نبيل صموئيل عن سعادته بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة القوى العاملة ، لافتا إلى إمكانية أن تقوم الوحدة بانشاء مكتب للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى يتم من خلاله تبادل الخبرات والتواصل المستمر لمواجهة التحديات التى تواجه المرأة.





وأكد عضو المجلس على أهمية محور التمكين الاقتصادى للمرأة بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 حيث أنه يزيد من شعور المرأة بذاتها مما يمكنها من المشاركة فى جميع محاور الاستراتيجية ، مشيرا الى التحديات التى تواجه المرأة فى قضية التمكين الاقتصادى رغم الجهود المبذولة والانجازات التى تمت فى فترة قصيرة بدعم قوى من القيادة السياسية مثل التشريعات.





من جانبها عرضت منى عزت خطة فريق التمكين الاقتصادي والشمول المالى بالمنتدى.





واستعرضت شيماء نعيم الآليات المستخدمة فى تحقيق التمكين الاقتصادى والشمول المالى للمرأة من خلال وحدات تكافؤ الفرص فى الوزرات المختلفة ووحدات مناهضة العنف فى الجامعات ، الى جانب وحدة وزارة القوى العاملة.





فيما أشار المستشار ايهاب عبد العاطى الى أهمية التعاون بين وزارة القوي العاملة والمجتمع المدنى ، وضرورة مشاركة جميع الجهات الوطنية فى العمل على خطة عمل الوحدة وتطويرها وهى بداية جيدة لتفعيل كافة الأدوار.



