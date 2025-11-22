كريم الأدهم: تنويع مصادر الطاقة في مصر من أهم عوامل الأمن القومي

قال الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، إننا في حاجة بتنويع مصادر الطاقة في مصر بصفة عامة وهذا يعتبر في العالم من عوامل الأمن القومي لأي دولة.

وأضاف كريم الأدهم، في لقائه مع برنامج "مساء 6" على قناة "الحياة"، أن تنويع مصادر الطاقة من عوامل الأمن القومي حتى لا تعتمد الدولة على مصدر واحد، منوها أن الطاقة النووية بدأت في مصر منذ الخمسينيات، والمفاعلات النووية نوعان: واحد للأبحاث والتطوير والآخر لتوليد الطاقة.

وأشار إلى أنه من حسن الحظ أن أول مفاعل نووي للأبحاث في مصر كان روسي وبدأ الخدمة سنة 1961م، وهو المدرسة الكبيرة التي كونت الكوادر المصرية.

وتابع: حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع روسيا تم تذليل كل العقبات وبدأ برنامج المفاعل النووي لإنتاج الطاقة النووية في محطة الضبعة.

وذكر أن المحطة تتكون من 4 وحدات، الوحدة عبارة عن مفاعل وما يتصل به من وسائل توليد الطاقة.