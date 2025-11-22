فيتالي يارمولينكو: الرد الأوكراني على خطة السلام الأمريكية تضمنت 28 بندًا لم يكن إيجابيًا

قال فيتالي يارمولينكو، كبير مستشاري المعهد الوطني للدراسات، إن الرد الأوكراني على خطة السلام الأمريكية التي تضمنت 28 بندًا لم يكن إيجابيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أبدى قلقه ورفضه لعدة أسباب تتعلق بمضمون الخطة.

وأضاف يارمولينكو، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن المسؤولين الأوكرانيين يدرسون الخطة بعناية، ويرون فيها فرصة لبدء مفاوضات، لكنها في الوقت نفسه غير مقبولة «بأي حال من الأحوال» من منظور أوكرانيا.

وأوضح يارمولينكو، أن أوكرانيا تعتبر نفسها دولة مستقلة في تقرير سياساتها الخارجية، مؤكدًا أن رفضها للخطة لا يقتصر على مسألة الحدود فقط، بل يشمل أيضًا حقها في الانضمام إلى تحالفات واختيار تحالفاتها بنفسها دون تدخل خارجي.

خطة سلام خارجية

وأشار إلى أن موقف أوكرانيا يعكس حرصها على الحفاظ على سيادتها واستقلالها في قراراتها الاستراتيجية، وهو ما يجعل أي خطة سلام خارجية مرتبطة بالضغوط أو القيود على سيادة الدولة الأوكرانية غير مقبولة من قبل القيادة في كييف.