مستشار الرئيس يكشف كواليس جديدة عن لقاح كورونا وكم مرة يصاب بها الفرد





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية: إن مرض السل لم يختفِ من العالم حتى الآن، ويعمل تطعيم الدرن على تقليل شدته وليس الحماية منه، موضحا "حتى الآن لم يتوصل العلم إلى تطعيم لهذا المرض وهناك محاولات مضنية للوصول إلى لقاح لحماية الناس منه".





وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن كثيرا من الحالات التى تصاب بأعراض شديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، أو التي تحتاج إلى دخول مستشفيات ورعاية مركزة أو تحتاج أجهزة تنفس صناعي تعانى من أمراض مزمنة أغلبها في الجهاز التنفسي أو القلب أو الأوعية الدموية أو مرضى سكر، متابعا: "80% من الحالات المصابة بكورونا تعالج في المنازل".













أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الرئيس السيسي وجه بتسهيل عملية تناول المواطنين المسجلين للحصول على لقاح كورونا بتوفير أماكن حضارية ومجهزة للأفراد.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، أن استجابة المواطنين لتناول اللقاح خطوة حضارية وأن هناك استيعابا ووعيا لقضية اللقاحات فى مصر.













قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إن أي مرض عبارة عن حرب بين الميكروبات والفيروسات ومقاومة الجسم.









وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك فرقا بين الالتهاب والعدوى والمرض نفسه، مشيرا إلى أن متعافي كورونا معرض للإصابة مرة أخري فى حالة المخالطة.