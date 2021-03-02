عبدالله مشرف: اسمي كان بيتكتب قبل فاروق الفيشاوي

حل الفنان عبد الله مشرف ضيفا علي الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة والمذاع عبر قناة " دي ام سي"للحديث عن بداية اعماله الفنية.





وتحدث مشرف عن حبه للتمثيل منذ الصغر وتقليد الفنانين في المنزل لوالديه، مردفا:" دخلت الثانوية العامة أول سنة سقطت فيها تانى سنة أخويا نجح وأنا سقطت روحت مدرسة دواوين الثانوية وكان نفسى أنجح بس من غير مجموع، في 3 ثانوى جبت 50%، وكنت مبسوط أوى ".





وعن كواليس دخوله عالم الفن، أوضح:" فى يوم روحت مع صديقى افتتاح عمر الخيام، وكان فيه كل الفنانين فريد شوقى ورشدى أباظة واتصورت معاهم ومعايا الصور لحد دلوقتى".





وأردف:" بعد هذا اللقاء قررت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية واللجنة كان فيها سعد أردش وحمدى غيث وكمال ياسين، وقدمت مشهدا في هاملت ونجحت.





وأشار إلى أن الدفعة التي كانت تليه في معهد الفنون المسرحية كانت دفعة الفنان نور الشريف، مضيفا:" اسمى بيتكتب قبل فاروق الفيشاوي في المسرحيات على مسرح الطليعة، وكان أول فيلم ليا فيلم الكيف، وبعد كده توالت الأفلام".