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محافظات

في اليوم الثالث.. مؤشرات مرتفعة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في سيناء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:39 ص
صدى البلد
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احمد صالح

حققت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، تحت شعار: "معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال"، مؤشرات مرتفعة في ثالث أيامها، وذلك بوصول الفرق الطبية الي المناطق النائية والبعيدة عن الكتل السكنية في الشيخ زويد ووسط سيناء وبالوظه.


وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن الحملة تستهدف 54 ألفًا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء فى المرحلة العمرية من سن يوم وحتى ٥ سنوات ، مضيفا أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بالتجمعات والمناطق والأحياء.


من جانبه، قال الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، إن التطعيم مجاني ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.


وأكد الدكتور حسام حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أنه يتم تنفيذ  خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة ايجابيا في إنجاح الحملة، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم..كما  تم عمل  لقاءات مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ الحملة ، وتجهيز وإعداد الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية للتطعيمات، حيث يتم تنفيذ الحملة خلال الفترة من الأحد المقبل ولمدة 4 أيام حتى الثالث من مارس المقبل في جميع المستشفيات بمشاركة جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وذلك بهدف تطعيم الأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى 5 سنوات من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .


من جانبه، أشار مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بمديرية الصحة محمد حمزة ، إلى أن التطعيم متوافر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.وأكد أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين في الفم، منوها بضرورة إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

وفي سياق متصل، ناشدت مساجد محافظة شمال سيناء المواطنين بالمشاركة في الحملة القومية لشلل الأطفال، والتي تجرى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة تحت شعار”معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال”.
وأكد مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، تخصيص نقاط طبية أمام مساجد: الرفاعي، القرماني، أبوفراس، النصر، الفتاح “تحفيظ القرآن سابقا “، عمرو بن العاص، والزهور لتطعيم الأطفال، إلى جانب تواجد الفرق الطبية أمام عدد من المساجد لتطعيم الأطفال وتيسيرا على ذويهم

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