بالأسماء.. تشكيل لجنة خماسية من الآثار لنقل تمثال شبيه أبو الهول

وضمت اللجنة، علي ضاحي زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والأثرية " رئيسا"، محمد عطية علوان، وكيل متحف قصر المنيل،" عضوا"، أحمد إسماعيل حامد، أمين متحف ثالث بمتحف الإسماعيلية القومي" عضوا"، بالإضافة لاختيار عضو ترميم وأخر قانوني .





وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، سيتم نقل تمثال شبيه أبو الهول، إلى متحف الإسماعيلية لعرضه للجمهور، وسط اتخاذ إجراءات تأمينية وبالتنسيق مع شرطة الاثار ومركز شرطة ابو صوير.





وأشارت المصادر، إلي تغليف التمثال لحمايته من خلال خطوات علمية سليمة لنقل التمثال، باستخدام ونش وأحبال وسيارة مزودة بقاعدة مناسبة، ليتم تثبيت التمثال الاثري عليها، تحسبا لتعرضه للخدش أو الاتلاف، ولضمان حمايته من الاهتزازات أثناء عملية النقل.





كما أشارت المصادر إلى خضوع التمثال لبعض أعمال الترميم، بعد استقراره بمتحف الإسماعيلية القومي، كما سيتم متابعة حالته أولا بأول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل التمثال المضبوط، ومن المقرر أن يدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير، بعد انتهاء اعمال الترميم.





وأصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأحد الماضي، قرارًا بنقل تمثال شبيه أبو الهول، الذي تم احباط محاولة بيعه بمركز شرطة أبو صوير، إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي.





وكشفت مصادر رسمية، أن القرار صدر، بنقل تمثال شبيه أبو الهول واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسلامة نقله ووصوله من مركز شرطة ابو صوير إلى متحف اثار الاسماعيلية القومي، باستخدام معدات وادوات خاصة، لحمايته من تعرضه للخدش.





وكانت مصادر أمنية، كشفت تفاصيل واقعة محاولة إحباط بيع تمثال شبيه أبو الهول بنطاق مركز شرطة أبو صوير.





وقالت المصادر إن فيديو على اليوتيوب، كان سبب في الإيقاع بالمتهم، والذي عرض فيه التمثال شبيه أبو الهول "سفينكس" كاملًا، وظهرت معه أوراق نقدية فئة 10 جنيهات وأخرى لتقويم ميلادي "نتيجة"، معروض للبيع مقابل 80 مليون دولار.





واضافت المصادر انه فور انتشار الفيديو، تم تتبعه، و تمكن فريق بحثي من مركز شرطة أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال رئيس المباحث، من ضبط المتهم والتمثال الذي قام بإخفائه بمنطقة جبلية بالمنايف.





وأوضحت أن وجود أوراق نقدية وتقويم ميلادي، تعتبر طريقة عرض تقليدية لمروجي وتجار الآثار من خلال الإنترنت، بحيث يراها المشتري عند زيارته لمعاينة القطع الأثرية المعروضة ويطمئن لإجراءات البيع وعدم التقليد.





وأرجعت أن سبب ظهور إحبال بالفيديو، للتأكيد أن التمثال خرج مباشرة من مكان الحفر، وتم نقله عن طريقها.





وتشكلت لجنة من خبراء وزارة الآثار بموافقة الدكتور مصطفى وزير أمين عام المجلس الأعلى للآثار، برئاسة نصر جبريل إبراهيم، وعضوية كل من إيهاب محمد رفاعي، محمد صبحي عبد الله، لمعاينة التمثال، وأقرت في تقريرها بأثريته.





كما تشكلت لجنة من أثار الإسماعيلية برئاسة مصطفي حسن نور مدير عام أثار الإسماعيلية، وعضوية كلا من سامح أحمد هاشم مدير الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية، صفية إسماعيل أحمد مفتشة آثار الإسماعيلية، لمعاينة الموقع الذي قام المتهم بإخفاء التمثال فيه بالمطاعية المنايف بالإسماعيلية، وأقروا بعدم أثرية مكان إخفاء التمثال الأثري.





وكانت النيابة العامة بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، قررت في وقت سابق، في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير بتسليم التمثال المضبوط في القضية إلى وزارة الآثار ونقله إلى إحدى المتاحف الحكومية التي قررت بدورها نقله إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي.





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