ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يخشى تعميق جراحه أمام المصري في الدوري.. اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:11 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى المصري بقيادة مدربه على ماهر لتعميق جراح بيراميدز بتحقيق الفوز على في مباراة اليوم، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.

في المقابل يسعى بيراميدز بقيادة نجميه عبدالله السعيد ورمضان صبحي للعودة إلى الانتصارات أمام المصري في لقاء الليلة، بعد التعادل المخيب أمام الجونة  1 - 1، في الجولة الماضية.

وفقد بيراميدز 20 نقطة في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث خاض 13 لقاء، فاز في4 مباريات وخسر في 7 لقاء، وتعادل في مواجهتين.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثامن بـ 19 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الجونة مع سموحة، ومصر المقاصة مع المقاولون العرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الممتاز.. المصري يبحث عن الصدارة أمام الاتحاد السكندري اليوم

محمود عاشور حكما لمباراة الاتحاد والمصري فى الدورى

مزق الخلفية.. أحمد فتحي يغيب عن بيراميدز 10 أيام

بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا.. الجونة يسعى لاستعادة توازنه أمام الإنتاج الحربي بالدوري

الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي في لقاء الجريحين بـ الدوري

الجونة يواجه المقاولون العرب اليوم للعودة للمربع الذهبي

ترشيحاتنا

بعد اختطافهن من قلب المدرسة.. إطلاق سراح 279 تلميذة في نيجيريا

من بينها الإكثار من شرب المياه.. هاني الناظر يوجه 11 نصيحة للمتعافين من كورونا

الاستبعاد الأقرب.. شرط جديد من البدري لضم عبد الله السعيد لمنتخب مصر

حكم الاحتفال بعيد الأم في الإسلام وهل هو بدعة أم لا؟ الإفتاء ترد

مع الوداد.. توهج أوناجم في بطولة إفريقيا ورسالة قوية للزمالك

بإجراء اتصالات عاجلة مع دول عربية.. إسرائيل تستعد لتشكيل تحالف ضد إيران

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مسيئ لسيدتين يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريًا.. تفاصيل

زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر.. تعرف عليها

القائمة الكاملة لـ أسعار جيب 2021 في السعودية