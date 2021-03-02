شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

أعلنت شركة مازدا، عملاق صناعة السيارات اليابانية عن تحديثات جديدة لمحرك 2000 سي سي SkyActiv X، لرفع القوة وعزم الدوران وتحسين استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات التي تضر البيئة، مع تغيير اسمه إلى e-SkyActiv X وطرحه قريبا.









وغيرت مازدا كذلك اسم محرك SkyActiv G سعة 2000 سي سي هايبرد إلى e-SkyActiv G بقوة 122 حصانا مع خفض الانبعاثات الكربونية بـ 8 جرامات لكل كيلومتر وتوفيره في عدد من موديلات مازدا الجديدة.









وسيتم طرح المحرك الجديد المحدث في مازدا 3 وCX-30 موديلات 2021 بمكابس معدلة وتحديثات لبرمجيات نظام الهايبرد المخفف، والنتيجة هي رفع القوة بـ 6 حصان إلى 186 حصانا، وعزم الدوران بـ 16 نيوتن متر إلى 240 نيوتن متر، و تم خفض الانبعاثات الكربونية بـ 11 جراما لكل كيلومتر وتحسين استهلاك الوقود بأكثر من 1 كيلو متر لكل لتر.







