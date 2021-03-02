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سيارات

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:00 م
MAZDA CX30
MAZDA CX30
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اشرف عطية
أعلنت شركة مازدا، عملاق صناعة السيارات اليابانية عن تحديثات جديدة لمحرك 2000 سي سي SkyActiv X، لرفع القوة وعزم الدوران وتحسين استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات التي تضر البيئة، مع تغيير اسمه إلى e-SkyActiv X وطرحه قريبا.


وغيرت مازدا كذلك اسم محرك SkyActiv G سعة 2000 سي سي هايبرد إلى e-SkyActiv G بقوة 122 حصانا مع خفض الانبعاثات الكربونية بـ 8 جرامات لكل كيلومتر وتوفيره في عدد من موديلات مازدا الجديدة.


وسيتم طرح المحرك الجديد المحدث في مازدا 3 وCX-30 موديلات 2021 بمكابس معدلة وتحديثات لبرمجيات نظام الهايبرد المخفف، والنتيجة هي رفع القوة بـ 6 حصان إلى 186 حصانا، وعزم الدوران بـ 16 نيوتن متر إلى 240 نيوتن متر، وتم خفض الانبعاثات الكربونية بـ 11 جراما لكل كيلومتر وتحسين استهلاك الوقود بأكثر من 1 كيلو متر لكل لتر.


وطرحت مؤخرا شركة مازدا سيارتها mazda 3 موديل 2021، في 3 فئات "سيدان"، بالإضافة إلى فئة واحدة "هاتشباك" بـمحركات 1500 سي سي بأحدث التقنيات اليابانية SkyActiv لموديلات 2021 الجديدة.


وتستمد السيارة mazda 3 2021 قوتها من محرك 1500 سي سي سكاي أكتيف SkyActiv بقوة 110 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.  
شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة
شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة
شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة
شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة
شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة
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