تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور

استقرت أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2021 بجميع فئاتها المطروحة داخل السوق المصري للسيارات، و التي تأتي عبر 4 فئات مقدمة و تنوعت تلك الإصدارات بين مفهوم السيدان و نسخة الهاتشباك، كلاهما ضم العديد من عناصر الرفاهية و التحكم باختلاف التجهيزات المقدمة.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 110 حصان و 146 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وبفضل تلك الإمكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال مدة زمنية مدتها 12.1 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.

تحتوي السيارة على عدة تجهيزات مثل، مستشعرات ركن مزودة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و فرامل يد كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و برنامج الثبات الالكتروني، و برنامج المساعدة على خوض المرتفعات HAC، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق و EBD.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة مازدا 3 موديل 2021



الفئة الأولى أوتوماتيك موديل / SPORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل / EXECUTIVE 2021محرك 1500 سي سي بسعر 480 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل / HATCHBACK 2021محرك 1500 سي سي بسعر 483 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 / محرك 1500 سي سي بسعر 520 ألف جنيه.