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رياضة

محمد عبد المنصف عن سر تألقه: أدرس طريقة تسديد كل لاعب في الفرق المنافسة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، عن سعادته بتألقه أمس، الاثنين، أمام نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري العام، مشيرا إلى أنه يسعى للانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.


وقال عبد المنصف، في تصريحات عبر أثير "أون تايم سبورت" إنه يدرس طريقة تسديد كل لاعب في الفريق المنافس، لافتا إلى أن انفراد أشرف بن شرقي كان خطيرا ولكنه تحرك في الوقت المناسب للتصدي للكرة.


وأضاف أن تسديدة عبد الله جمعة، نجم الزمالك، كانت خطيرة ولكنه تذكر طريقة تسديده وانتظر حتى يتأكد من زاوية التسديد ليتمكن من صدها.


وأوضح أن عقده مع وادي دجلة يتضمن بند بمكافأة تحفيزية حال انضمامه للمنتخب، لافتا إلى أنه هو من اقترح إضافة هذا البند.


وتابع أن مدرب حراس المرمى له عامل كبير في تألق الحارس من عدمه.


وأكمل أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، يعد أفضل حارس مرمى حاليا ويقدم مستويات رائعة.
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