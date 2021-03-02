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حوادث

فى حملة بأسوان.. تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:47 م
تنفيذ أحكام وضبط
تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية
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شاذلي عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ، وكذا الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط (2 ) متهم وبحوزتهم كمية من البانجو  تزن (450) جرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 608 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (125) حكم حبس جزئي، و( 22 ) حكم حبس مستأنف، و( 301 ) أحكام غرامات، و( 158 ) أحكام المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط ( 9 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 526 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة و 2 سيارة وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 89 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 116 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
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