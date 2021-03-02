أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2-3-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.













أسعار الدواجن اليوم





تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 25.50 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيهًا للكيلو.





سعر البيض في البورصة





وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 33 و34 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل 35جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 34 و 35 جنيهًا للكرتونة.





أسعار الكتاكيت اليوم