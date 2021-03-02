علاج أعراض ارتجاع المريء بالجراحة .. إليك النفاصيل

إذا لم تستستطيع الأدوية علاج أعراض مرض ارتجاع المريء تمامًا وكانت الأعراض تؤثر بشدة على حياتك فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية للتخلص من المشكلة نهائيا.





ووفقا لما جاء فى موقع " webmd " يوجد نوعان من العلاج الجراحي يستخدمان لتخفيف أعراض الارتجاع المعدي المريئي إذا لم يكن الاستخدام اليومي للأدوية فعالًا فى علاج الحموضة.





أحدث إجراء تمت الموافقة عليه يتضمن وضع حلقة جراحية تُعرف بجهاز LINX حول الجزء الخارجي من الطرف السفلي من المريء ، وهو الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة.





تتكون الحلقة من حبات التيتانيوم المغناطيسية التي تم ربطها ببعضها بواسطة أسلاك التيتانيوم. يساعد الجهاز في الارتجاع عن طريق منع محتويات المعدة من الارتداد إلى المريء. في إحدى الدراسات ، تمكن المرضى من التوقف عن تناول الأدوية أو تقليل الكمية التي يتناولونها.





لا يجب أن تحصل على جهاز LINX إذا كنت تعاني من حساسية تجاه معادن معينة ، وبمجرد أن يكون لديك جهاز LINX ، يجب ألا تحصل على أي نوع من اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي.





يمكن أن يساعد إجراء جراحي آخر يسمى تثنية القاع في منع المزيد من ارتداد الحمض. يخلق صمامًا اصطناعيًا باستخدام الجزء العلوي من معدتك. يتضمن الإجراء لف الجزء العلوي من المعدة حول LES لتقويته ومنع ارتداد الحمض وإصلاح فتق الحجاب الحاجز. يقوم الجراحون بإجراء هذا الإجراء إما من خلال شق مفتوح في البطن أو الصدر أو باستخدام أنبوب مضاء يتم إدخاله من خلال شق صغير في البطن.



