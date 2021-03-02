ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. حركة النهضة تعلن مواصلة دعمها لـ المشيشي في مواجهة الرئيس قيس سعيد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:46 م
حركة النهضة تعلن
حركة النهضة تعلن مواصلة دعمها لـ المشيشي
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة التونسية، فتحي العيادي، اليوم الثلاثاء، عن عدم إقدام الحركة على إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وستواصل دعمه لمواجهة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وقال العيادي في حوار على إذاعة "شمس إف إم"، إن رئيس الجمهورية اذا رغب بإقالة المشيشي عليه تطبيق الاجراءات الدستورية والتوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في هذه الحكومة.

وتابع المتحدث باسم حركة النهضة الإخوانية قائلا: "اذا رفض رئيس الجمهورية الاستجابة لدعوة رئيس البرلمان سوف نعمل على دعم الحكومة وتقويتها ودعم الائتلاف الحكومي، مشددا على أن حركة النهضة لن تتخلى عن المشيشي".

وحول سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي قال فتحي العيادي إن هذا اجراء عادي، مشددا على أنه لن يمر .

وشدد فتحي العيادي على أن حزب قلب تونس أقرب الى حركة النهضة من المعارضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الحكومة التونسية: أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية مسألة وقت

عبير موسى تطالب بتغيير الدستور التونسي.. وتوجه اتهامات خطيرة للغنوشي

الغنوشي يتراجع ويدعو الرئيس التونسي ورئيس الحكومة للاجتماع

تونس.. الغنوشي يوجه رسالة للرئيس قيس سعيد ويتهمه بتجاهل مبادرته

تونس.. الغنوشي يتحدث عن محكمة دستورية وقانون انتخابي جديد

ترشيحاتنا

النقض ترفض طعن مرتضى منصور بشأن إعادة فرز أصوات الناخبين بدائرة ميت غمر

رغم المفاجأة.. عبد المنصف يكشف سر التصدي لركلة جزاء الزمالك

أمر عبثي.. رسالة شديدة اللهجة من الخارجية المصرية لـ إثيوبيا.. تفاصيل

قرار إماراتي عاجل بشأن العمالة الوافدة

بعد سؤال وفاة أشرف بن شرقي.. إيقاف وإحالة عضو هيئة التدريس جامعة سوهاج للتحقيق

رسميا.. النواب يوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد