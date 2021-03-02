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سامح شكري: توسيع التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي مع السودان.. ونستهدف التوصل لاتفاق قانوني منصف بشأن سد النهضة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:20 م
سامح شكري
سامح شكري
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نورهان رأفت

عُقد المؤتمر الصحفي في مصر وكان بشأن مستجدات ملف سد النهضة.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك رؤية مشتركة بين مصر والسودان، وذلك بحكم أن البلدين دولتا مصب لنهر النيل، ومنخرطتان في التوصل بحسن نية إلى اتفاق يراعي الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وأكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، حرص مصر على تفعيل جميع الآليات والاتفاقيات التى تم إبرامها لصالح الشعبين المصرى والسودانى، لافتا إلى أنه تطرق خلال المباحثات مع نظيرته السودانية إلى القضايا الهامة بمنتهى العمق.

وأوضحت أن هناك إرادة سياسية قوية في العمل بالتنسيق الكامل والتواصل المستمر بين البلدين على كافة المستويات في إطار توجيهات من القيادة السياسية والاتفاقات التي تم إجراؤها من أجل فائدة الشعبين.

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