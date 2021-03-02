تسريبات تكشف أسعار وموعد إطلاق هواتف OnePlus 9 من وان بلس

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية، ستطلق هواتفها OnePlus 9 فى 23 مارس القادم، ومن المتوقع أن تشمل المجموعة أربعة هواتف هى : OnePlus 9 و Pro 9OnePlus و OnePlus 9 Lite و OnePlus 9R .





وبحسب Indian Express فإن موعد إطلاق هواتف OnePlus 9 فى الأسواق العالمية سيكون فى منتصف شهر أبريل القادم، كما تشير التسريبات إلى أن الشكة ستصدر سماعات OnePlus Buds Z اللاسلكية مع الهواتف.









وسيأتى هاتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية .





ومن المتوقع بشكل كبير أن تعمل هواتف Pro 9OnePlus بمعالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية تصل ل 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من خيارات التخزين للمساحة الداخلية، ونظام Android 11 و Wi-Fi 6 .





وستقدم هواتف OnePlus 9 دعمًا للشحن السريع بقوة 65 واط، كما ستحتوى الهواتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، بينما هاتف Pro 9OnePlus فسيحتوي الإصدار الأكثر تكلفة على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.





وسيبدأ سعر هاتف Pro 9OnePlus من حوالى 818 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 13 ألف جنيه مصرى.











