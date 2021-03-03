أدعية تحفظ الجنين وتجعله دون تشوهات

ادعية لحفظ الجنين .. تتمنى كل امرأة حامل أن يرزقها الله جنيناً جميلاً وسليماً معافى دون تشوهات، و الدعاء هو من أعظم الأسباب لصلاح الأبناء وهدايتهم، وعندما يكون الولد صالحاً، فإنه ينفع والديه في حياتهم وبعد مماتهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

دعاء مجرب لجمال الجنين

لم يرد في السنة النبوية ما يتعلّق بأدعية مخصصة للمرأة الحامل أو جنينها، إلا أنه يمكن دعاء بعض الأدعية العامة من الأم لجنينها ولو لم ترد في السنة، ومنها ما يأتي:





-اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.





- «اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه لي عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».





- «اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين».





- «اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم إنّي عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب طفلي، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همّه».





- «اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مردًا سالمًا، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي فى أحسن حال من غير زياده أو نقصان، واجعل له جمال سيدنا يوسف –عليه السلام- وأخلاق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لا تضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك».





- «اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، اللهم إنك وهبته لي من غير حولٍ مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حولٍ مني ولا قوة، اللهم اجعله من صالح عبادك، وحفظة كتابك، ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشةۚ».





- «اللهم امنن علينا وعليه بكل ما يصلحه في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل له الذكر الجميل في الدنيا والآخرة، وألبسه من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة، اللهم سلّمه من العلل والأوبئة والآفات، اللّهم امدد لي على أحسن حال في عمره، وافسح لي بعافية منك في آجاله، آمين. اللهم سلّمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، في الإعلان والإسرار، واهده لما تحبه منه واغفر له يا غفار».





- «أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق، أعوذ بالله السميع العليم من الشّيطان الرّجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه، وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشّياطين، وأن يحضرون».





- « بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك».





- «ربِّ هبْ لي من لدنك ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء، ربِّ لا تذره فردًا وأنت خير الوارثين، ربّ اجعله مقيم الصّلاة ومن ذريته ربّنا وتقبّل دعاء، اللهم اكتب له طولَ العمر، وحُسن العمل، وسعة الرّزق، وسعادة الدارين، اللهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله».





-« اللهم احفظ جنيني ، وأتمّ حمله على خير، اللهم يسِّر حمله، وولادته، ورضاعته، وتربيته، واجعله مطيعًا لربّه، بارًا بوالديه، متعاونًا مع أخوته، نافعًا لأمّته، ذخرًا للإسلام والمسلمين، ربّنا هبْ لنا من أزواجنا وذريّتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا. اللهم اجعله مسلمًا صالحًا عابدًا ذاكرًا، حافظًا للقرآن الكريم وممن يعملون به».





- «اللهم ارزقني طفلًا تقيًا ذكيًا، واجعله سليمًا معافى ولا تجعل في خلقه زيادة ولا نقصان، اللهم إني نذرت لك ما في بطني محررًا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم ارزقه قوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب طفلي الذي في بطني من السعداء، اللهم اكتب له المعافاة في الدين والدنيا، اللهم احفظه من شياطين الإنس والجن، اللهم أزل عنه كل شر، واحميه من أي أذى».





- «اللهم إذا كان قدره أن يكون من الضعفاء فاجعله أنت يا الله من الأقوياء، أنت يا ربي قادر على كل شيء، قادر أن تقول للشيء كن فيكون، اللهم اجعله كريمًا ومتصفًا بالأخلاق الحميدة، اللهم ارزقه قوة البُنيان والبدن، وأعْطِه يا الله الصحة والعافية».





- «اللهم اجعله يتسم بالصدق في القول، ويكون حنون القلب والنفس، وألا تجعل نفسه أمارةً بالسوء، اللهم اهدني واهدِ أبيه بتربيته التربية الصالحة التي ترضى عنا بها، اللهم إن كنت قدرت جنينًا في بطني، أسألك أن تجعله سليمًا معافى من كل عاهه وبلاء، وأن تجعله في أحسن صورة، اللهم واجعله من عبادك الصالحين، اللهم وأنبته نباتًا حسنًا، واجعله من حفظة كتابك بمنك ورحمتك وعفوك يا الله».





- «اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير، اللهم اجعله عابدًا مطيعًا لك، مقيمًا للصلاة، اللهم اجعله دائم الذكر لك، مُقدرًا لنعمك التي لا تُعد ولا تُحصى».





- كثرة ذكر الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثةٌ لا يرُدُّ اللهُ دعاءَهم: الذاكرُ اللهَ كثيرًا، ودعوةُ المظلومِ، والإمامُ المُقسِطُ».





- تحري الحلال في المطعم والمشرب والملبس، قال الرسول - صلى الله عليه وسلّم-: «يا أيُّها النَّاسُ إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا، وإنَّ اللَّهَ أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ بِه المرسلينَ فقالَ يَا أيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقالَ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قالَ وذَكرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلى السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يستجابُ لذلِك».





دعاء لحفظ الجنين من الحسد

للهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه

اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة دون زيادة أو نقصان

اللهم حسن خَلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة

عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين

اللهم انى استودعك جنينى الذى فى رحمى فرده الى عند مولده مردًا سالمًا معافى من كل شر وكل مرض وكل اذى .

فرده الى فى احسن حال من غير زياده او نقصان .

واجعل له جمال سيدنا يوسف واخلاق سيدنا محمد صلى الله

عليه وسلم فإنه لاتضيع ودائعك ولاخاب ولاندم من استودعك





دعاء للحوامل لحفظ الجنين من الشيطان :





اللهم أنى أسالك أن تجعله أمة وحدة , اللهم أنى أسالك أن تجعله مسلما مؤمنا وأن تجعله من الدعاه الصادقين المخلصين وأن ترزقه الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل .





اللهم اجعله قرة عين لى ولوالده ولأخواته والمسلمين

اللهم أنى أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم , اللهم سهل حمله وسهل ولادته ويسر سبيله أنت الذى خلقته وأنت الذى أنشأته وسويته أبرأ اليك من حولى ومن قوتى لا اله الا انت اللهم أحفظه من بين يديه ومن خلفه و عن يمينه وعن شماله وأقذف التوحيد فى قلبه و أعنى على تربيته .





دعاء لحفظ الجنين في الرحم

اللهم لا هادى لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت .

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ماعندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.





اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك … ولا تخيبني وأنا أرجوك …… اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.





اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت و ما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر .





دعاء لتثبيت الجنين في الرحم

لا إله إلا أنت الأول والأخر والظاهر و الباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم .

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير- وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المئولين، يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.





الرقية الشرعية لحفظ الجنين من التشوهات

الشهر الأول: ((قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا)).

الشهر الثاني: ((يا إله الأولين والآخرين، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم ارزقني عافية النفس وسلامة الدين وسعادته)).

الشهر الثالث: ((بسم الله الرحمن الرحيم، يا مفتح الأبواب، يا مسبّب الأسباب، يا مقلّب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيّرين، ويا غياث المستغيثين، توكّلت عليك يا ربّ، وفوّضت إليك أمري يا ربّ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم)).

الشهر الرابع: ((لا إله إلا الله الملك الجبار، لا إله إلا الله الملك القهار، لا إله إلا الله الملك الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الحق المبين)).

الشهر الخامس ((لا إله إلا الله الحق الصادق، أشهد أن لا إله إلا انت إلها واحدا)).

الشهر السادس: ((أحدا صمدا فردا وتر حيا قيوما، بسم الله وبالله، بسم الله العظيم، بسم الله ذي العزة والقدرة)).

الشهر السابع: ((لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الملك العدل المبين)).

الشهر الثامن: ((سبحان الله رب السموات والأرضين السبع، ومافيهن وما بينهن، وما فوقهن وهو رب العرش العظيم)).