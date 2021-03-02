وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة





شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، ووكلاء اللجنة النواب: رزق جالى وسعداوى راغب، ورشا أبو شقرة أمين سر اللجنة.





في بداية الاجتماع، رحب النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بوزيرة الهجرة، قائلا: نشعر بكم الجهد المبذول لكي تبدأ وزارة جديدة العمل على ملف مهم، مشيرا إلى أن القوى الناعمة هي قوى أساسية بالنسبة لمصر لتواجدها في أفريقيا بالشكل المطلوب، أنه يجب أن نعمل جميعا والجهات المعنية سويا وكتلة واحدة لخدمة القضايا المصرية.









واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة، في إطار الملف الإفريقي والمصريين المتواجدين في إفريقيا، لافتة إلى أن افريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر فكان يجب التعرف على المصريين في هذه القارة، مضيفة أن أول زيارة لها كانت لأثيوبيا؛ حيث وجدت هناك دكتور كمال ابراهيم أستاذ أمراض العظام والعمود الفقري على مستوى العالم؛ حيث أنشأ أول مركز في أثيوبيا لعلاج أمراض العظام والعمود الفقري؛ لمساعدة المواطنين في أفريقيا على تخطي تلك الآلام والتخفيف عنهم، كما يقوم بتدريب الأطباء الأثيوبيين، وكذلك الدور الرائد الذي يقوم به الدكتور محدي يعقوب، في علاج أمراض القلب بمركزه الطبي في أثيوبيا، والاستفادة من القوى الناعمة لمصر في أفريقيا.





وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج في أفريقيا جزء من قوتنا الناعمة لابد وأن تقوم بخدمة ودعم قضايا الوطن، ولذلك تحركت وزارة الهجرة لحشد المصريين بالخارج والولايات المتحدة للمطالبة بالمساندة الدولية لوطنهم في قضية ملف سد النهضة، كما تم تنظيم وقفات في أوروبا وألمانيا لمساندة مصر في قضيتها فضلا عن انتاج وزارة الهجرة فيلم قصير وتم ترجمته لكل اللغات في العالم بما فيها السواحيلية والامهرية لتكون مساندة لقضية مصر في ملف سد النهضة، موضحة أن الأخوة الأفارقة شاركوا مع المصريين في عدد من تلك الوقفات لدعم حق مصر في مياه النيل.





وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنها سعيدة بتمثيل السيدات في لجنة الشئون الافريقية مهنئة السيدات بشهر مارس، شهر المرأة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مبادرة «مصرية بـ ١٠٠ رَجل» وتم عقد أول لقاء بالمبادرة أمس الاثنين، وكان من ضمن المشاركات سارة الأمين المصرية في الخارج صاحبة النشاطات المجتمعية في كينيا، وكذلك صوفي الديهي والتي تقوم بالأعمال التطوعية بين ٣ دول أفريقية، لافتة إلى أن الجهود الدبلوماسية الرسمية مهمة جدا ولكن الدبلوماسية الشعبية لها قدر كبير من الأهمية.





وحول ملف العالقين، أكدت الوزيرة أن مصر نجحت في إعادة أكثر من ٧٧ ألف مصري عالق وكان منهم نحو ١٠٠ مصري متواجدين بكينيا في رحلة عمل، وعلى الفور تواصَلَت مع البابا تواضروس، والذي وجه بفتح الكنيسة المصرية بكينيا لاستضافة المصريين العالقين حتى انتهاء الأزمة في رسالة تؤكد أن نجاح الدولة هو نجاح كافة الجهات التي عملت في ملف العالقين.





وحول التواصل مع وزارة الهجرة أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن أي مواطن يتعرض لأي مشكلة فإن وزارة الهجرة لديها كافة وسائل التواصل ليستطيع المصري بالخارج الوصول للوزارة والإبلاغ عن شكواه، مؤكدة التعامل مع كافة الشرائح والتنسيق مع كافة الوزارات لتقديم الخدمة.





وأكدت وزيرة الهجرة، أنه سيتم إرسال الافلام التي تم انتاجها في إطار ملف سد النهضة للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن المصري بالخارج يريد أن يدعم وطنه، ولكن يريد المعلومات الكافية؛ ليرد على مختلف القضايا، كما تم إنشاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، لكي يتم مدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها.





وأضافت مكرم، أنه تم تنظيم أكثر من 17 زيارة لوفد من الشباب المصري الدراسين بالخارج، تضمنت كافة المشروعات القومية ولقاءات مع عدد من المسئولين ومنهم معالي وزير الري وتم الحديث عن ملف سد النهضة، وتمت الإجابة على كافة تساؤلات الشباب من الدارسين بالخارج.





وطالبت السفيرة نبيلة مكرم لجنة الشئون بإفادة وزارة الهجرة بما يَرِدْ من تساؤلات حول ملف الهجرة، لتوفير كافة المعلومات لكي يتم الرد على كافة هذه التساؤلات؛ ولدعم وطننا في قضاياه.