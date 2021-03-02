آثار القاهرة : رصد النتائج بعد الانتهاء من كل مادة .. ولا يوجد مشكلات تنظيمية أو صحية





عقدت كلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 2/3/2021م رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة .





حيث عقدت الامتحانات لطلاب الفرقة الثانية بمرحلة البكالوريوس لجميع الاقسام في تمام الساعة صباحًا وحتى العاشرة صباحا .





كما تم إجراء امتحانات الفرقة الرابعة لطلاب مرحلة البكالوريوس لجميع الأقسام في تمام الساعة الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة ظهرًا .





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وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب كما أنه لم يتم رصد أي شكاوى تنظيمية .





وأشار إلى أن هناك تشديدات كبيرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة ، مع عمل التعقيمات المستمرة بين كل فترة والأخرى .

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‏كما أنه يتم تعقيم جميع القاعات ودخول الطلاب من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ولايسمح بالدخول الا بالكمامات .





ونوه عميد كلية الآثار إلى أنه تم تصحيح جميع مواد اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثانية والرابعة تحت الإشراف والمتابعة من جانب عميد الكلية وإدارتها وأعضاء لجان الكنترولات .