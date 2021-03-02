ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

أعلنت منذ فترة شركة أودي عن مشروعها الجديد ، بانتاج 20 مركبة كهربائية بحلول عام 2025 ، وها هى تستعد لاطلاق كيو 5 اي ترون ، كواحدة من ضمن هذه المجموعة الكهربائية .





واوضحت الشركة ان أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، ستكون نموذج بمواصفات أعلى من Q4 e-tron القادم، ومن الممكن ان تكون أكبر كروس أوفر كهربائي من أودي حتى الآن.





وظهرت السيارة أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية اثناء احد اختباراتها ، بنموذج مموه بكثافة ، ولكن ظهر بواجهة أمامية مستديرة مع شبكة مغلقة بالكامل ومصابيح أمامية نحيلة، بالاضافة الى فتحة سفلية واسعة وستائر هوائية عند الحواف الخارجية للسيارة.





اما الشكل الخلفى للسيارة أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، بهيكل انسيابي وخط كتف بارز ونافذة خلفية زاوية وجناح مثبت على باب صندوق الأمتعة ، بالاضافة المصابيح خلفية المؤقتة ، و زجاج أمامي بشكل مائل متدفق برفق من السقف.





ولم تظهر المقصورة الداخلية للسيارة أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، بسبب كثافة التمويهات المتواجدة على السيارة ، ولم تعلن حتى الان الشركة اى معلومات بخصوص هذه النقطة .





و يتميز هيكل أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية بتقنيات متطورة مثل نظام كهربائي بقوة 800 فولت وقدرة شحن 350 كيلو وات ، مشابه لمنصة فولكس فاجن MEB .





كما اكدت أودى ان السيارة أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، من الممكن ان تاتى بمعدات الوقاية الشخصية بتعليق هوائي وتوجيه لجميع العجلات وتوجيه عزم الدوران.