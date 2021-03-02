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سيارات

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:09 م
أودي كيو 5 اي ترون
أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية
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كريم عاطف

أعلنت منذ فترة شركة أودي عن مشروعها الجديد ، بانتاج 20 مركبة كهربائية بحلول عام 2025 ، وها هى تستعد لاطلاق كيو 5 اي ترون ، كواحدة من ضمن هذه المجموعة الكهربائية .


واوضحت الشركة ان أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، ستكون نموذج بمواصفات أعلى من Q4 e-tron القادم، ومن الممكن ان تكون أكبر كروس أوفر كهربائي من أودي حتى الآن.


وظهرت السيارة أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية اثناء احد اختباراتها ، بنموذج مموه بكثافة ، ولكن ظهر بواجهة أمامية مستديرة مع شبكة مغلقة بالكامل ومصابيح أمامية نحيلة، بالاضافة الى فتحة سفلية واسعة وستائر هوائية عند الحواف الخارجية للسيارة.


اما الشكل الخلفى للسيارة أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، بهيكل انسيابي وخط كتف بارز ونافذة خلفية زاوية وجناح مثبت على باب صندوق الأمتعة ، بالاضافة المصابيح خلفية المؤقتة ، و زجاج أمامي بشكل مائل متدفق برفق من السقف.


ولم تظهر المقصورة الداخلية للسيارة أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، بسبب كثافة التمويهات المتواجدة على السيارة ، ولم تعلن حتى الان الشركة اى معلومات بخصوص هذه النقطة .


و يتميز هيكل أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية بتقنيات متطورة مثل نظام كهربائي بقوة 800 فولت وقدرة شحن 350 كيلو وات ، مشابه لمنصة فولكس فاجن MEB .


كما اكدت أودى ان السيارة أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، من الممكن ان تاتى بمعدات الوقاية الشخصية بتعليق هوائي وتوجيه لجميع العجلات وتوجيه عزم الدوران.

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها
ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها
ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها
ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها
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