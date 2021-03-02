بعد العقوبات .. وزير الخارجية الأمريكي يوجه تهديدًا جديدًا لـ روسيا

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، على العقوبات الأمريكية الموقعة ضد روسيا.





وقال بلينكن في تغريدة عبر تويتر:"فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على روسيا لمحاولتها اغتيال أليكسي نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك".





وأضاف بلينكن:"أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول. نحن نقف مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمواجهة تصرفات روسيا وفي الدعوة إلى إطلاق سراح السيد نافالني".





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقوبات على عدة شخصيات أمنية وعسكرية روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين على قائمة العقوبات.





كما فرضت واشنطن عقوبات على شخصية أمنية رفيعة المستوى في مكتب بوتين.





ووقعت الخزانة الأمريكية عقوبات على مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني.