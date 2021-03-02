الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق فى 6 قراريط قصب بمركز نقادة

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا، من السيطرة على حريق اندلع في ٦ قراريط قصب بمنطقة المنشيه التابعة لمركز نقاده.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، يفيد باندلاع حريق فى مساحة أرض مزروعة بمحصول القصب بمنطقة المنشية، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.







انتقلت قوات الحماية المدنية، بتوجيهات العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، ودفعت بـ سيارتين للسيطرة على الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.





تبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ ٦ قراريط مزروعة بمحصول قصب السكر، و تمكنت سيارات الإطفاء بقيادة العقيد حسين صلاح، وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على الحريق، دون وجود أى إصابات بنطاق الحريق.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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