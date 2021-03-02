التضامن: ننفذ إجراءات حماية اجتماعية لتحسين معيشة الصيادين

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تتخذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للصيادين، مشيرة إلى أن الدولة تقدم جهودا لدعم وحماية الصيادين.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يوجه بتحسين مستوى معيشة الصيادين.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمة الصحية.

وأكملت: نعمل على أسرة الصيادين وليس الشخص الذي يعمل فقط بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستدركة أنه تم توفير ملابس صيد وتأمين صحي واجتماعي



