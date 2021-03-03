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رياضة

أسطورة ليفربول عن التعاقد مع مبابي أو هالاند : لدينا صلاح

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:29 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث جون بارنز، أسطورة نادي ليفربول عن إمكانية تعاقد الريدز مع مبابي أو هالاند خلال فقرة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بارنز، في تصريحات نقلتها صحيفة مترو البريطانية،: "مبابي وهالاند هما الحل لمشاكل ليفربول، ولكنهم سيكونون رائعين في ريال مدريد أو بايرن ميونخ، وفي أي فريق من مستوى القمة في أوروبا".  
وتابع أسطورة الريدز حديثه بالقول :"اللاعبون المُهاجمون ليسوا الأولوية المُلحة حاليًا في ليفربول، وذلك لأننا نملك ساديو مني ومحمد صلاح و فيرمينو، وهم لاعبون رائعون، والنادي من بين أكثر المُسجلين في الدوري، والفريق يلعب كرة قدم هجومية مُذهلة".

وبات الفريق الكروي لنادي ليفربول الإنجليزي، على وشك الوقوع في مأزق اضطراري؛ بسبب الغياب المتوقع لنجمه الأول محمد صلاح خلال شهر يوليو القادم.

ويضطلع صلاح للمشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو، بعد تأجيلها عاما بسبب جائحة كورونا، التي توقفت معها الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

الصحف الإنجليزية تفجر الأزمة 

الصحف الإنجليزية وعلى رأسها صحيفة "ليفربول إيكو" بدأت في طرح التساؤلات حول موقف محمد صلاح من المشاركة في الأوليمبياد من عدمها مع احتياج الفريق له خلال تلك الفترة.

كما استطلعت "ليفربول إيكو" نية المدير الفني يورجن كلوب، فكتبت أنه متردد بشأن السماح والموافقة على مشاركة محمد صلاح في البطولة، خاصة أن موعدها سيتوافق مع انطلاقة الموسم الجديد للريدز.
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