للوقاية من الإصابة.. جمال شعبان يقدم نصائح لزيادة المناعة ضد كورونا

يعتبر تقوية وتعزيز جهاز المناعة من أقوي الأسلحة التي تساهم و تساعد في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد ، لذا قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض النصائح التي تساهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





كشف الدكتور جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: عن الوصايا السبع لزيادة المناعة ضد كورونا، وهي:





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-تجنب الإجهاد لتفادي ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يزيد الالتهاب

-فيتامين دال في البيض و السمك مع التعرض للشمس وأحيانا أقراص تحت إشراف طبي ، فيتامين سي في البرتقال و الليمون والموالح

-تجنب الكحوليات

-الامتناع عن التدخين

-ممارسة الرياضة

-النوم لفترات كافية

-السلام النفسي والتكيف مع الضغوط الصدمات النفسية و العاطفية



