فاكرينه بقرة.. حصان يتعرض لمعاملات قاسية بسبب مرض نادر .. صور

بسبب حالة نادرة، عانى حصان من معاملات قاسية في المزارع والحقول، بسبب الاعتقاد بأنه بقرة، فقد تركه مرض البهاق بعلامات مميزة من الأبيض والأسود على جلده.

عانى الحصان «مينسترال» البالغ من العمر 28 عامًا من البهاق الجلدي الناتج عن التكاثر المفرط في الخيول، مما ترك جلد وجهه مصطبغًا بعلامات مميزة بين الأبيض، فيما يشبه "القناع".





وعثر رجال إنقاذ المواشي في بريطانيا على الحصان ضائعًا في حالة مزرية داخل حقل مهجور، حيث أدت حالته الغريبة، إلى جانب فتق ضخم على بطنه، إلى الاعتقاد بأنه "بقرة".





لكن لحسن الحظ تم إنقاذ الحيوان المسكين من الحقل في برينتري بـ إسيكس، وإزالة إحدى عينيه بسبب إصابته بالعدوى، وأصبح الآن في حالة أفضل بعد عثوره على منزل جديد في محمية خيول ريموس القريبة.





وتقول "سو بيرتون" صاحبة الملجأ لصحيفة مترو: "اقتربت من الحصان أولًا من الخلف وظننت أنه بقرة لأن الفتق بدا وكأنه ضرع كبير، نتيجة الإفراط في التكاثر".





وعلى الرغم من خوض الكثير من معارك العلاج مع الأطباء البيطريين الذين توقعوا أن الحصان لن يعيش، كافح مينسترال واستطاع النجاة بأعجوبة.





ويعتبر مينسترال هو أول حصان معروف مصاب بالبهاق على الإطلاق، ويحتاج دائمًا إلى واقي الشمس لتجنب إصابته بحروق نتيجة التعرض للشمس.