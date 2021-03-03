ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المحمودي يحذر الزمالك من الترجي المخيف ويكشف ثغرة لدى الفريق التونسي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:35 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد المحمودي، الناقد الرياضي، إن الزمالك ينتظره مباراة صعبة للغاية أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف محمد المحمودي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك عانى على المستوى الهجومي خلال مواجهاته الأخيرة، وفشل في إيجاد حلول لها قبل منافس يمتاز بدفاع صلب.

وأوضح محمد المحمودي، أن الخط الهجومي بالترجي يمتاز بالقوة والشراسة الهجومية والغزارة التهديفية، وهو ما سيسبب مشاكل كبيرة لدفاعات الزمالك.

وأكد "المحمودي" أن الترجي التونسي يعاني في التغطية العكسية، وعلى الزمالك أن يستغل هذه الأزمة الدفاعية لهز شباك أبناء باب سويقة، مشددًا: ”الترجي فريق مخيف ومميز على المستوى الفردي والجماعي”.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات