مديرة وحدة أمراض العضلات : حقنة بـ 34 مليون جنيه تساعد في علاج ضمور العضلات بنسبة 90%

قالت الدكتورة ناجية علي فهمي، مديرة وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، إن مرض "زولجينزما" هو عبارة عن ضمور في العضلات، ويحدث نتيجة لطفرة وراثية في الجين الذي يحمل الخلايا العصبية الحركية في الحبل الشوكي.

وأضافت ناجية علي فهمي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أنه عند إصابة الخلايا العصبية الحركية، فإن الطفل يُولد رخوًا، ويعاني من ضعف في حركة الأطراف العلوية والسُفلية، بالإضافة إلى ضعف في عضلات التنفس، وصعوبة في البلع.

وتابعت مديرة وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، أن تكون النتيجة الحتمية هي وجود التهابات رئوية مُتكررة، وفشل وظائف التنفس، وأن في النهاية يتوفى الطفل، أو يتم وضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي لفترات تختلف على حسب قدرة تحمل عضلات الجسم.

وأشارت "علي فهمي"، إلى أن الحقنة التي حصل عليها طفل مصري مُصاب بضمور العضلات، هي تعتبر أول علاج جيني في العالم، يعتمد على تصميم جين، يُنقل عن طريق الوريد، حتى يقوم بوظيفة الجين المصاب بالطفرة الوراثية.

وأكملت أن النوع الأول من هذ الحالة تؤدي إلى وفاة الطفل قبل عامه الأول، مشيرة إلى أنه إذا تم تناول هذا العلاج قبل ظهور الأعراض على الطفل، فإن العلاج سيؤدي إلى تحسين حالة الطفل بنسبة تتراوح بين 90% و95% .