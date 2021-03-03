طريقة عمل المخروطة بمكونين فقط من مطبخك

المخروطة نوع من أنواع الحلوى مشهورة في الأرياف و خصوصا طنطا تحضر بمكونين فقط متواجدين فى كل منزل وهي تعد صنفا حلو وغير مكلف، على طريقة الشيف زينب مصطفى.

مقادير المخروطة

نص كيلو دقيق مع رشة ملح

كوب مياه دافئ

طريقة عمل المخروطة:

ضعى الدقيق في العجان و ضيفي عليه المياه بالتدريج لحد ما تتكون العجينة.

تلم العجينة بايدك و اعملي منها كور و افرديها بالنشابة على الدقيق و اعملي طبقات من العجينة ما بينهم دقيق و افرديهم بالنشابة.

تلف طبقات العجينة رول و قطعيها بالسكينة شرايط.

توضع على النار حلة مياه و فوقها مصفاة و ضعي العجينة في المصفاه حتى تستوي على البخار.



عند التسوية ضيفي عليها سمن سائح و سكر و هي ساخنة وتقلب جيدا و قدميها بالهنا.