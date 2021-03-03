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أخبار العالم

بحضور رئيس الأمن القومي.. نتنياهو وسفير الإمارات يبحثان مشاريع إقليمية مشتركة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:16 ص
نتنياهو وسفير الإمارات
نتنياهو وسفير الإمارات
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سمر صالح
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السفير الإماراتي محمد آل خاجة في تل أبيب، بحضور رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع أول سفير إماراتي لدى "إسرائيل" إمكانية "تطوير مشاريع إقليمية ثنائية مشتركة في العديد من المجالات".

وقال نتنياهو، خلال استقباله السفير محمد آل خاجة: "نحن نغيّر وجه الشرق الأوسط. نغيّر وجه العالم".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن الأخير استقبل في مكتبه بالقدس وأبدى استعداده و"سعادته" للقائه مرةً أخرى، "ورحب بوصوله إلى "إسرائيل".

وبحسب البيان، فقد شارك في اللقاء "الذي اتسم بأجواء دافئة وودية" رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومسؤولون كبار آخرون.

وكان آل خاجة قدّم أوراق اعتماده، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل أقيم بالقدس كما وعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية جابي أشكينازي. 

وقال الرئيس الإسرائيلي، في خطابه للسفير، إن مهمته تعدُّ "الأكثر أهمية.. فالزعماء يوقعون المعاهدات لكن السلام الحقيقي والدائم تصنعه الشعوب". 

أما السفير الإماراتي أكد أن الطرفين شرعا في "مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي كهدف مشترك".

وبالفعل، فقد بدأ الحديث في "إسرائيل" عن تحويل العلاقات الرسمية الجديدة مع بعض الدول العربية إلى "تحالف أمني إقليمي" لمواجهة ما يصف بـ"التهديد" الإيراني، وفق ما نقل عن وزير الدفاع بيني جانتس.

وأعلنت الإمارات، في 14 فبراير الماضي، تعيين السفير آل خاجة كأول سفير لها لدى "إسرائيل"، وذلك بعد تطبيعها العلاقات مع تل أبيب برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
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