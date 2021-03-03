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أخبار العالم

43 ألفا و383 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:40 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 43 الفا و383 حالة، حتى صباح الاربعاء.
ووفق الموقع العالمي توفي 4756 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 29 حالة وفاة الثلاثاء بحسب وكالة عمون الأردنية.
وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 402 ألفا و282 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 354 ألفا و143 حالة.
وعالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 115 مليونا و302 الفا و74 حالة، شفي منها 91 مليونا و127 ألفا و380 حالة.

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