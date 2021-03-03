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تعليم

أسئلة من خارج المنهج.. خطأ في امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم والإدارة التعليمية تتدارك الأمر وتعاقب المخطئين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:09 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
فوجئ طلاب الصف الأول الإعدادي في مدارس إدارة الهرم التعليمية، اليوم الأربعاء، بوجود أسئلة من خارج منهج الفصل الدراسي الأول في ورقة الامتحان المجمعة.


من جانبها، أكدت غرفة عمليات إدارة الهرم التعليمية، أنه بالفعل تبين وجود خطأ في الأسئلة الخاصة بمادة اللغة العربية في الامتحان متعدد التخصصات للصف الأول الإعدادي.


وأوضحت أن الخطأ تمثل في وضع أسئلة من منهج الفصل الدراسي الثاني بدلا من الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى إعدادي في مادة اللغة العربية.


ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الآن الامتحان في جميع المواد في ورقة واحدة مجمعة لمدة ساعتين، وتضم هذه الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بها 4 بدائل لكل سؤال، ويتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.


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وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل، ستكون أسئلتها اختيار من متعدد، بها 4 بدائل لكل سؤال، وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.


وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "ستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد -4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".


وأوضح وزير التربية والتعليم أن زمن الامتحان لطلاب صفوف النقل "ساعتان" لكل صف، أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الوزير على ما يلي:

تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.


ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.


والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.


الطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.


وقالت عمليات إدارة الهرم التعليمية إنه على الفور تم تدارك الموقف وطباعة أسئلة جديدة لمادة اللغة العربية، دون أي تأثير سلبي على الطلاب.


وأضافت: "تم استبعاد الموجه الأول المسئول عن وضع الأسئلة الخاطئة ووكيل الإدارة المشرف العام على إجراءات الامتحانات تم عقابه بجزاء 15 يوما خصما من مرتبه".


وأوضحت عمليات إدارة الهرم التعليمية: "لم يصب أي طالب بضرر من هذا الخطأ، حيث تم احتواء الموقف سريعا، وما زلنا نتابع الوضع باهتمام دائم داخل غرفة العمليات".
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