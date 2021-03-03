مصر تتغير ... مؤتمر في مكتبة الإسكندرية حول المشروعات القومية الكبرى الأربعاء المقبل

تعقد مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا بعنوان "مصر تتغير" يوم الأربعاء الموافق 10 مارس، يتناول مشروعات التنمية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية، والبنية الأساسية، ومواجهة الفقر والتهميش، وتطوير القرى.





أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر يأتي في سياق التأكيد على الدور التنموي غير المسبوق للدولة المصرية في كافة المجالات، والذي لا يقتصر فقط على ما تقوم به الحكومة، بل يشمل أيضًا الشراكة مع الجمعيات الأهلية في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى بناء دولة تنموية حديثة.









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وسوف تفتتح المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.





و يستعرض المؤتمر العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة، وعدد من مبادرات الجمعيات الأهلية في مجال التنمية.





ويشارك في اللقاء أيضًا عدد من الخبراء والمثقفين في حوار حول مستقبل العمل التنموي، وأهمية التغيير الذي يشهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة في ظل حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير نوعية الحياة التي يعيشها المواطن المصري.





وقد وجهت مكتبة الإسكندرية الدعوة لعدد من الأكاديميين وخبراء التنمية والإعلاميين وقطاع عريض من الشباب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



