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محافظات

تنفيذ 13 ألف مشروع للشباب بتكلفة 2 مليار جنيه ضمن "مشروعك" بالشرقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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كما أعلن محافظ الشرقية انه تم تنفيذ ١٣ ألف و ٦٠٦ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة ٢ مليار و ٣٦ ألف جنيه ، لتوفر ٤٤ ألف و ٧٥٦ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

 

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

 

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا في المركز الأول ... بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٦٧ مشروع بقيمة ٢٦٧ مليون و ٢٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٦٤١ مشروع بقيمة ٢٥٠ مليون و ٥٩٥ ألف و ٢٥٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٧٨٠ مشروع بقيمة ٢٤٢ مليون و ١٦٥ ألف جنيه .

 

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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