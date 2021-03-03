القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر

وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر فى مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية.





وتهدف المذكرة إلى تبادل الزيارات وتعزيز أواصر التعاون العلمى بين السادة أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة بهدف الإطلاع وتبادل المعلومات والخبرات فى مجالات البحث العلمى وكذلك التنسيق والإستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين، كما تم التعاون على تدريب الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية فى مختلف التخصصات الطبية ، فضلا عن تنظيم

ندوات علمية وحلقات نقاش وبحث وورش عمل فنية مشتركة فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك

بهدف الإستفادة القصوى لكلا الجانبين.





يأتي ذلك إنطلاقًا من حرص القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمستوى الطبى لتطوير المنظومة

الصحية فى مصر .





يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية لتطوير وتحديث مجالات الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وذلك لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر

فى شتى المجالات ،