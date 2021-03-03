تطورات جديدة في واقعة سؤال "افتراض وفاة بن شرقي" بامتحان جامعة سوهاج

قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، إن وضع سؤال عن وفاة اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، إثر إصابته بفيروس كورونا في امتحان القانون الدولي بكلية الحقوق، تسبب في وقف الدكتور المنتدب السابق الذي وضع هذا السؤال.





وأضاف الدكتور شحاتة غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع بفضائية الأولى المصرية، أن الدكتور أحمد الذي وضع سؤال المادة يعمل لدينا ومنتدب لجامعة سوهاج.





وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أنه طبقا لمبدأ سرية الامتحانات فإن كل الإدارات لا تعلم أي شيء عن الامتحان إلا بعد فتح الأوراق أثناء الامتحان نفسه.





وتابع نائب رئيس جامعة أسيوط أن لجنة الامتحان تكون مشكلة من عضوين من هيئة التدريس يتوليان وضع الامتحان.



